Elections de 2019 - L’opposition vilipende Macky auprès des représentations diplomatiques

Comme annoncé en exclusivité par dakarposte, l’opposition sénégalaise est entrain de dérouler son plan d’action. Lequel consiste à se rendre auprès des représentations diplomatiques occidentales afin de dénigrer Macky Sall et ses alliés, accusés de vouloir organiser des élections truquées d’avance ou en tout cas non fiables. Réunis autour d’un grand front, les responsables de l’opposition significative seront reçus ce jeudi par l’ambassadeur des Usa à Dakar. Auparavant ils avaient déjà rencontré la représentation diplomatique de l’Union européenne où ils ont développé leurs arguments afin de vilipender le régime en place. Entre autres arguments développés, les risques d’embrasement du pays à cause d’élections mal organisées et favorables à l’avance à la coalition présidentielle. Parviendront-ils à convaincre leurs interlocuteurs et qu’attendent-ils de ces diplomates ?