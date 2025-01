Élections en Croatie : victoire écrasante du président sortant Zoran Milanović

Zoran Milanović remporte haut la main le second tour de l'élection présidentielle en Croatie.



Le président sortant, connu pour ses critiques à l'égard de Kyiv, de l'UE et de l'OTAN, est arrivé très loin devant son rival, Dragan Primorac, le candidat du HDZ, le parti conservateur à la tête du gouvernement de cohabitation à Zagreb.



Selon les premiers résultats officiels, Milanović a obtenu près de 73 % des suffrages. Son rival pro-occidental, Dragan Primorac, n'a été crédité que de 22 % des voix.



Avec cette victoire aux élections présidentielles, Zoram Milanović devient le troisième président croate de l'histoire à avoir réussi à se faire réélire, et avant lui, seuls Franjo Tuđman et Stjepan Mesić y étaient parvenus.