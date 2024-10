Elections législatives 2024 : Macky Sall explique l’unique raison qui le pousse à participer

Ce n’est plus un secret si l’on se fie aux déclarations du coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) dans le département de Matam. L’ancien président de la République séjournera bien au Sénégal, avec plusieurs activités en vue dont le maire des Agnam a dévoilé la quintessence. « J’ai accepté de renforcer l’opposition pour éviter une majorité toute-puissante qui pourrait être tentée de mener le pays sur une mauvaise voie », a dit le Chef de l’Etat sénégalais rapporte financial post.



Même s’il a été confirmé tête de liste de la coalition Takku Wallu, Macky Sall ne s’est pas prononcé sur son retour au bercail. Certains de ses proches affirment que l’ex chef d’Etat va revenir au Sénégal, contrairement au média jeuneAfrique, qui informe que Macky Sall va rester au Maroc pour faire campagne.



Toutefois, son retour au bercail est risqué, si l’on se fie aux propos d’un des membres du nouveau régime en occurrence le directeur général de la caisse dépôts et consignations Fadilou Kaïta, qui annonce des poursuites contre l’ex-chef d’Etat sénégalais pour haute trahison.



Lors d’une assemblée générale, regroupant ses partisans des quatre communes de l’arrondissement des Agnam, Farba Ngom s’est appesanti sur la campagne au Sénégal de l’ancien président de la République, tête de liste de la coalition « Takku Wallu », durant les élections législatives en vue. « Macky Sall sera là, il va battre campagne en tant que tête de liste de la coalition ”Takku Wallu” », a-t-il déclaré, dévoilant que « les activités commenceront d’abord par des visites aux familles religieuses à travers des ziar aux khalifs, avant d’entamer sa campagne, qui se distinguera de plusieurs tournées politiques à travers le Sénégal ».























































































































































