Élections législatives à Yoff : Abdoulaye Diouf Sarr sort de sa réserve

L'ex ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, candidat sur la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a voté ce dimanche 31 juillet 2022, à 10h 33. Après l’accomplissement de son devoir civique, il a rappelé que le moment est extrêmement important pour la démocratie sénégalaise, une démocratie majeure.

« Aujourd’hui, les Sénégalais d'ici et de la diaspora vont élire leurs députés qui vont les représenter à l’Assemblée nationale. Ce doit être une représentation de qualité, une représentation qui prendra en charge les préoccupations des populations parce que ce sont ces députés qui vont voter les lois et les budgets et contrôler les dernières publications. À Yoff, le scrutin a démarré avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, dans un environnement avec un état d’esprit de paix. Parce que notre pays, le Sénégal, est un pays connu pour sa culture démocratique, et sa culture de paix ».

Pour rappel, Abdoulaye Diouf Sarr a voté dans le bureau numéro 6, qui compte 559 inscrits, au centre El Hadj Élimane Thiaw de Yoff.

















































dakaractu