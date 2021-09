Elections législatives en Russie : sans surprise, le Kremlin donné en tête avec 38,7% des voix, selon de premiers résultats

Les premiers résultats ont été annoncés quelques minutes après la fermeture des derniers bureaux de vote. Le parti au pouvoir Russie Unie était en tête des législatives russes, dimanche 19 septembre. La formation du président Vladimir Poutine récoltait 38,75% des voix, selon des résultats portant sur 9% des bureaux de vote annoncés par la Commission électorale. Elle devance les communistes du KPRF (25,06%).



Quelque 108 millions de Russes étaient appelés aux urnes, entre vendredi et dimanche, pour élire les 450 députés de la chambre basse du Parlement. Des élections locales et régionales ont également lieu.



L'opposition anti-Kremlin était pour l'essentiel exclue de ce scrutin. Le Kremlin a en effet écarté tous les concurrents les plus dangereux pour assurer à son parti, Russie unie, la majorité des sièges à la Douma. Les partisans de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny ont en réaction appelé à voter pour les candidats les mieux placés pour battre ceux de Russie Unie, bien souvent des communistes.