Élections locales : Les maires désormais élus au suffrage universel direct

Changement du mode de scrutin de l'élection des maires. Désormais, ils seront élus au suffrage universel direct. En clair, ce ne sont plus les conseillers qui vont élire le maire, mais les populations directement. Ce, à la faveur d'une modification du Code électoral qui entre en vigueur lors des prochaines élections locales prévues, sauf report, en décembre prochain.



Selon Les Échos, qui donne l'information dans sa livraison de ce jeudi, ce nouveau mode d'élection des maires au scrutin direct concernera également la ville de Dakar qui va retourner à l'ancien système de liste. Du côté de l'opposition, on crie déjà au scandale. En effet, le Congrès pour la Renaissance démocratique (Crd) soupçonne Macky Sall de vouloir contrôler les mairies et les maires.