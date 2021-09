Élections locales de 2022 : Le PDS lance sa grande offensive.

Le Parti démocratique sénégalais a lancé ce jeudi sa coalition en direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Cette grande coalition sera naturellement composée du PDS, de Bokk Guis Guis, de AJ/PADS, du Congrès de la Renaissance Démocratique ( composé de Taxaw Tem, ACT, Tekki, République des Valeurs, LD Debout, Label Sénégal, Ensemble, Lenen Ak Nienen) et de la Coalition JOTNA (composée de ADD, ADS Garap, AFAP, And Defar Sunu Senegal, ANDS et MEEB, Bloc pour la Démocratie et la Solidarité, Def Sa Wareef, Defar Senegal Authentique, Galaxie Communautaire, Liggueyal Senegal, Mouvement Takku Ligguey/Le Changement, MPS Faxas, Parti Deggu, Parti Pour l’Action Citoyenne, Parti Teranga Senegal, Pecum Senegal, PRDS, TS 19-24.



Ces partis politiques, regroupements de partis politiques et mouvements citoyens ont décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale fondée sur le «réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens ».



Cette coalition présentera ainsi des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l’étendue du territoire national.

C’est pourquoi, elle engage sans délai les militants et sympathisants des partis et mouvements membres, partout à travers le pays à se mettre ensemble pour travailler à la mise en place d’équipes gagnantes aussi bien au plan départemental que communal à travers le pays.



Elle compte mettre également en œuvre un rassemblement le plus large possible de tous les acteurs et partenaires potentiels de leur circonscription électorale en vue de constituer des dynamiques crédibles et représentatives capables de gagner et de conduire les changements nécessaires à l’amélioration indispensable de la gouvernance des collectivités locales et des conditions de vie des populations.

































