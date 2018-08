Elections présidentielles – Macky Sall bientôt en tournée nationale

Dakarposte apprend de bonnes sources que le président de la République, Macky Sall va entamer sous peu une tournée nationale et ce, en prélude à l’élection présidentielle de février 2019. Le Président Sall entend se rendre dans toutes les contrées du pays pour prendre le pouls de la population et partager avec nos compatriotes les grandes lignes du PSE et les réalisations de son gouvernement. Macky Sall aurait confié à des proches qu’il ne tient rien pour définitivement acquis même s’il sait que les Sénégalais le portent dans leur cœur. Il ne compte donc rien laisser au hasard et, pour prendre les devants il va sillonner avant l’heure l’ensemble du pays, du nord au sud, de l’ouest à l’est. Cette tournée nationale commencera sans doute par la Casamance où il va inaugurer des infrastructures réalisées par son gouvernement, et il en fera de même en visitant le nord du pays. En clair, nos sources précisent que le Président entend se donner toutes les chances pour rempiler en février prochain.