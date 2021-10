Elections territoriales : Dakar, pourquoi Soham El Wardini ?

La ville de Dakar, elle connait. Elue pour la première fois en 2009 sur les listes de Benno Siggil Sénégal, elle se retrouvera 9eme adjointe au Maire de la Ville dirigée par Khalifa Ababacar Sall. Reconduite en 2014 sur la liste de Taxawu Dakar, Soham Wardini ancienne membre de l’AFP devient la 1ère adjointe de Khalifa Ababacar Sall dans l’équipe municipale.

Elle devint maire par intérim, suite aux démêlées judiciaires de Khalifa Sall. Enfin, le Samedi 29/09/ 2019 elle devient 1er magistrat de la ville de Dakar et prend rendez-vous avec l’histoire, à l’issue d’un scrutin qui lui donne 64 voix contre 13 voix à Moussa Sy et 11 voix à Banda Diop ses concurrents, mais tous appartenant à la coalition Taxawu Dakar. Un quasi plébiscite qui en dit long sur la Dame.



Le leader de Taxawu Dakar élargi de prison, dans le cadre des élections territoriales de 2022, se rapproche de Ousmane Sonko leader de Pastef mais surtout fort de ses 15% aux dernières présidentielles, puis d’autres formations politiques et de la société civile, regroupés au sein du M2D entre autres.



Yééwi Askanwi est né dans un halo d’ambitions étouffées, d’humeurs contrariées, et de préséances compliquées accouchant de puériles disputes de couleurs voire de logo.



Soham Wardini est candidate à la candidature dans cette sulfureuse coalition Yééwi Askanwi, donc à sa propre succession, devant un concurrent Barthelemy Dias actuel maire de Mermoz Sacré Cœur qui a rejoint Taxawu Dakar dans un contexte particulier car honni par Benno Bokk Yaakar en 2014. Une liste de Mermoz Sacré- cœur conduite alors par Madame Soham El Wardini.



Nous pouvons aisément comprendre l’embarras de la conférence des leaders et au premier plan celui de Khalifa Sall et de Ousmane Sonko, et celui de la Commission Nationale des Investitures. Cependant, Soham Wardini est à n’en pas douter le meilleur profil pour le poste.



Pourquoi pas Soham Wardini pour un deuxième mandat ?

Une loyauté sans faille à Khalifa Sall



« Par loyauté, cette brave Dame a été humiliée dans son parti, par loyauté à Khalifa Sall cette brave Dame a été arrêtée par la police, par loyauté à Khalifa Sall cette brave Dame a fait preuve de discrétion et de fidélité pour assurer avec brio l’intérim de Khalifa Ababacar Sall à la tête de la Ville de Dakar, par loyauté à Khalifa Sall je soutiens Soham Wardini. Puisse Dieu t’assister pour mener à bien ce combat ».



Barthélemy Dias, son principal concurrent du jour dixit ! Il a raison ! Une confession touchante qui ne résistera pas aux vicissitudes de l’histoire pour révéler au grand jour le cynisme de la politique.

Soham Wardini, de loyale régente, Barthélemy aurait dit intérimaire, lors d’une rencontre de Taxawu Dakar. Que s’est -il passé pourque le maire de Mermoz Sacré cœur revienne sur ses jugements ? L’ambition est -elle synonyme de reniement de ses paroles, de ses convictions ? Qu’il est bien loin le temps, où, avec Cheikh Guéye de Derklé, ils étaient ensemble tous les trois pour battre campagne en faveur de Idy 2019.



Et dire que jusqu’à son élection, elle a assuré sa mission avec sérénité, humilité, dans les sillons tracés par Khalifa, le considérant comme toujours le Maire de Dakar…même derrière les barreaux. « Maire martyr » avait-on dit ! En obtenant la légitimité par le vote de ce Samedi 29/9/2018, Soham Wardini a pris date, en gardant bien en mémoire son long cheminement avec Khalifa Sall et Taxawu Dakar.



« Je suis fière d’être la première femme maire de la capitale du Sénégal », a-t-elle lancé à l’annonce des résultats, juste avant de réitérer son soutien à Khalifa Sall et d’affirmer qu’elle le considérait toujours comme le maire. « Les équipes vont rester inchangées. Nous allons terminer les projets commencés.



L’essentiel, c’est de nous remettre au travail et de rester unis. Je vous assure que le combat continue. »

Barthelemy Dias en déclarant sa candidature à la candidature est sans doute dans son bon droit, mais elle est si lourde de conséquences pour la coalition Yééwi Askanwi, qu’on en vient à se demander comment Khalifa a-t-il laissé pourrir la situation. Jusqu’en arriver à cette rencontre avortée de Taxawou Dakar qui menace la stabilité de la coalition, la fragilise à quelques jours du dépôt des listes.



Pastef Dakar en annonçant son retrait au niveau départemental des activités de Yééwi Askanwi n’est pas pour rassurer sur la fiabilité de la dynamique collective, même si, ce faisant il semble respecter la souveraineté des entités et invite à laver le linge sale en famille.



Politiquement, la candidature de Soham Wardini portée par Taxawu, en cas de succès, pouvait être un ancrage fort de Khalifa Sall, qui en aurait fait la responsable nationale des femmes et N°2 du mouvement !



Soham Wardini maire sortante a cet avantage de battre campagne pour un bilan tout de même reluisant, dont l’essentiel tient à la réussite de projets initié par Khalifa et la conception et la réalisation de ses propres projets.



Une bonne tenue des comptes budgétaires et financiers



L’exercice budgétaire clos le 31 Décembre 2019 de la Ville de Dakar se présente la situation suivante : Recettes encaissées 42 710 553 446FCFA 42 Dépense effectuées 32 319 818 204 FCFA. Ce qui fait noter un excédent de clôture de 10 390 735 242 FCFA.



Une hausse réelle des recettes de 28.074.542.875 FCFA par rapport à 2018, il est vrai dû en partie au recouvrement de la C.E.L des gestions 201/19. Cela n’ôte en rien le mérite de l’équipe dirigeante.



Une vision sociale et économique de l’administration de la Ville



De la période de sa régence à celle de la légitimité Soham Wardini a donné une importance particulière au bien-être des populations de l’économie à l’environnement en passant par la culture et le sport, elle sut mettre l’homme au cœur de son action. Loin du folklore municipal, des khawaarés wax et gertzner, et des lambris d’orée.



Cela commence dans sa mairie, avec ses agents municipaux, pour qui, un important package de programmes sociaux à hauteur de 235 Millions a été mis en place, visant à la mise en place d’une mutuelle de santé, d’une centrale d’achats, d’un fonds de subvention au transport et d’un centre médico-social. Si ce projet a été initié par son prédécesseur, elle l’aura réussi, elle !



Le programme d’autonomisation des femmes a touché plus de 3500 bénéficiaires et fortement contribué à lutter contre la pauvreté parmi cette couche vulnérable de la société.



Elle a fait du fonds de développement municipal, le bras financier de la Couveuse d’entreprises pour la promotion de l’emploi par la micro-économie (CEPEM) pour soutenir l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.



La CEPEM dont la deuxième promotion est sortie au mois de Septembre2021 s’érige progressivement en incubateur de petites entreprises. Un cycle de formation financement qui est une réponse à la double question de la formation et de l’emploi des jeunes soutenu par le Fonds de Développement Municipal (FODEM). La Ville de Dakar sous Soham Wardini c’est aussi, dans l’éducation 1896 prises en charge pour les étudiants à l’étranger et 5955 Bourses et aides municipales dans les écoles et instituts de formation pour plus d’un milliard et demi.



C’est le fonds d’appui des initiatives culturelles privées programme, Dakar Ville propre, l’aménagement de la place de l’indépendance, les volontaires de Dakar, une politique de reboisement pour améliorer notre cadre de vie dans le programme « Taaral Ndakaaru ».



Dans le domaine de la santé on peut noter l’extension du Centre de Santé de Grand Yoff, l’aménagement Extérieurs de la Maternité du Centre de Santé de Grand-Yoff construction de centre médico-sanitaires aux CEM Ousmane Socé Diop et Manguier, construction de centre médico-sanitaires aux CEM Adama Diallo et El Hadji Ibrahima Thiaw.



Cerise sur le gâteau, c’est sous son magistère que la Ville de Dakar a été désignée pour abriter les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022 et le forum mondial sur l’économie sociale et solidaire en 2023 à Dakar.



Une femme Maire de la Ville de Dakar : Un vernis pour notre vieille démocratie



Saham Wardini maire de Dakar est à n’en pas douter un brillant vernis pour la Démocratie Sénégalaise dans son versant de l’accessibilité des hautes fonctions électives. Elle rejoindrait la liste déjà longue à travers l’Afrique et le monde ; des femmes maires de capitale économique ou politique.

A l’image de Fatima Zahra Mansouri maire de Marrakech, Dr Nabili Rmili à Casablanca, Ana Bottela à Madrid, Annise Parker Houston et bien d’autres encore.

Isidore Séne

