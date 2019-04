Elhaj Dialigué Bâ a démissionné de son poste pour déposer ses baluchons à la Banque Mondiale

Ce dimanche matin, nos confrères de leral ont écrit un article concernant Elhaj Dialigué Bâ. Dans le chapeau du papier, on peut lire ce qui suit: Un proche de Ousmane Sonko va désormais travailler avec Macky Sall

El Hadji Dialigué Bâ, membre fondateur de Pastef Les Patriotes et Secrétaire général de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) va désormais travailler aux côtés du Président Macky Sall. La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) fait désormais partie des 7 administrations sous tutelle de la Présidence de la République. El Hadji Dialigué Bâ est ainsi en charge des financements de la DER, qui est un des projets-phares de Macky Sall avec le Plan Sénégal Emergent (PSE).





Renseignement pris par dakarposte, Elhaj Dialigué Bâ a, discrètement démissionné de son poste pour déposer ses baluchons à la Banque Mondiale.

A propos de ce Monsieur, nous écrivions d'ailleurs que depuis un certain temps une information qui prête à confusion , comme quoi Elhadj Dialigué Ba (sur l'image) serait membre du parti LES PASTEFS a fini de faire le tour du globe par la magie de la toile.



De nos recoupements, il ressort que ce Monsieur (Elhaj Dialigué Bâ) n'est pas, du tout alors membre du parti d'Ousmane Sonko. Au contraire, Elhaj Dialigué Bâ souscrit aux idéaux de l'APR depuis des années. Pour ainsi dire qu'il est "Apériste" convaincu.



Réputé intègre, très à cheval sur ses principes, Elhaj Dialigué Bâ, "tête bien faite", est l'auteur de l'ouvrage intitulé "PROCÉDURES FISCALES"

Soit dit en passant, dans ce livre à son actif, il a présenté les règles et principes qui régissent le contrôle, le contentieux et le recouvrement de l'impôt au Sénégal.

La première partie de l'ouvrage traite du contrôle fiscal.