Elhaj Dialigué Bâ n'est pas membre de Pastef !

Depuis un certain temps une information qui prête à confusion , comme quoi Elhadj Dialigué Ba (sur l'image) serait membre du parti LES PASTEFS a fini de faire le tour du globe par la magie de la toile.



Renseignements pris par dakarposte, ce Monsieur (Elhaj Dialigué Bâ) n'est pas, du tout alors membre du parti d'Ousmane Sonko. Au contraire, Elhaj Dialigué Bâ souscrit aux idéaux de l'APR depuis des années. Pour ainsi dire qu'il est "Apériste" convaincu.





Réputé intègre, très à cheval sur ses principes, Elhaj Dialigué Bâ, "tête bien faite", est l'auteur de l'ouvrage intitulé "PROCÉDURES FISCALES"

Soit dit en passant, dans ce livre à son actif, il a présenté les règles et principes qui régissent le contrôle, le contentieux et le recouvrement de l'impôt au Sénégal.

La première partie de l'ouvrage traite du contrôle fiscal.