Elhaj Diouf: "Aliou Cissé et les dirigeants du football Sénégalais ont échoué; ils doivent partir ..."

Comme annoncé il y'a de cela quelques jours par dakarposte, l'ex attaquant des "Lions" du foot ball Sénégalais, Elhaj Ousseynou a fait face à Ameth Aïdara de la Sen Tv. Dioufy, comme on le surnomme, n'a pas raté l'entraineur de l'équipe nationale du Sénégal." Nous avons échoué au Mondial Russe à cause d'un mauvais coaching. L'entraineur a déstabilisé son équipe. Encore une fois de plus, je ne veux pas son poste, mais force est de reconnaitre que le coach et les dirigeants du football Sénégalais ont lamentablement échoué; ils doivent tous démissionner. Comment comprendre que le Sénégal soit éliminé prématurément avec l'effectif enviable qu'il a? Il y'a problème. Pourquoi depuis lors le Directeur Technique Mayacine Mar s'est emmuré dans son silence alors que l'Etat leur a donné tous les moyens? Nous n'avons pas un bon entraineur; il n'est pas à la hauteur. Certes, il a gagné son premier match, mais comment se fait-il que l'équipe déçoit dans ses deux autres prestations de poule?"Cela dit, la communication n'en demeure pas moins la pierre angulaire permettant à chacun de trouver sa place. Pour ainsi dire que nous avons tous une façon différente de communiquer, certains sportifs sont très extravertis d’autres parlent peu et tous peuvent avoir des choses à dire." La communication de la fédération n'est pas bonne. Nous avons tous entendu Kara Mbdoj; il a fait une sortie médiatique pour dénoncer les agissements de l'entraineur. Il a dit qu'Aliou Cissé l'a sacrifié" a argumenté Diouf.Dans la foulée, Elhaj Diouf dira que l’entraineur doit savoir écouter ses joueurs et décrypter les messages afin de trouver une réponse adaptée en toute circonstance. Dans ses explications, l'invité d'Ahmed Aïdara dira que l’entraineur doit parvenir à nouer des liens de confiance avec les personnes qui courent sous sa direction.

Il rappellera que le côté "humain" de l’entraineur est important et la proximité d’avec les joueurs permet de faire passer des messages et de remotiver les footballeurs. "Un joueur comme Sadio Mané est un leader; il doit avoir le courage de dire à Aliou Cissé ses préoccupations. Je veux dire par là qu'il est tenu de dire à l'entraineur ce qu'il pense, savoir dire non quand il le faut" a laissé entendre Elhaj Diouf.



En tous les cas, le coach n'a pas, du tout alors réactif durant nombre de matchs du Mondial Russe. Certes, on a beau se préparer à toutes éventualités, l’instant du match réserve souvent des surprises. Mais, il est important d’être réactif et de trouver une réponse adaptée rapidement en cas de débordement par exemple.

La compétition ne laisse pas de temps à la réflexion et il faut réagir vite lorsque s’avère nécessaire. Seule une bonne préparation permet d’y parvenir et d’éviter d’improviser de manière inadaptée. A bon entendeur...