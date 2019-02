Elhaj Issa Sall reprend aujourd'hui sa campagne électorale

Dakarposte a appris de ses canaux de renseignements que le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) reprend aujourd'hui sa campagne électorale. Leur candidat Elhaj Issa Sall est d'ailleurs attendu dans la ville sainte de Tivaouane entre autres localités.



Pour rappel, le PUR avait suspendu provisoirement sa campagne électorale, après le drame provoqué lundi à Tambacounda par les affrontements entre les éléments de sa sécurité et les partisans de Benno Bokk Yakaar. Le candidat Issa Sall a d'ailleurs fait face à la presse ce mercredi, pour apporter des explications sur ce qui s'est passé à l'Est du pays.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, dans la nuit du lundi à mardi, la sécurité du candidat du PUR a été désarmée et déshabillée par les forces de l'ordre à hauteur de Kidira. 24 d'entre les éléments du PUR ont été arrêtées et conduites au commissariat de Tambacounda, suite au décès de 3 personnes dans les échauffourées. Le procureur de la République de ladite ville a fait face à la presse ce mardi. Et, c'est pour accuser à haute et intelligible la garde rapprochée du candidat du PUR. Lequel, bat en brèche ses accusations. Non sans s'attacher les services d'un pool d'avocats aux fins de défendre ses armoires à glace cravatés.