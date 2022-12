Élimination des lions : Les mots de Sadio Mané...

« Chers frères, vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis du baume dans le cœur des Sénégalais et de tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L’apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d’autres trophées Incha’allah. Allez les Lions♥️ » a posté le Lion sur son compte instagram.