Scénario inattendu et cruel pour le Syli national qui a été défait face à la Tanzanie, ce mardi, 1-0. Alors qu'un match nul suffisait à la Guinée face à la Tanzanie pour se qualifier pour la CAN 2025 prévue au Maroc, elle a été battue à Dar es Salam lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires. Une défaite qui laisse la deuxième place qualificative du groupe H à leurs adversaires du jour.























Le Soleil