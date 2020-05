Elle ébouillante sa co-épouse avec du thé - Le point sur le "cas Fama Dièye" finalement condamnée à... 2 ans avec sursis

La violence familiale devient de plus en plus un fait récurent au Sénégal. Après la dame Ndeye M Fall qui avait ébouillantée ses belles-filles, un autre cas a été jugé hier, au tribunal des flagrants délits de Dakar. Les faits, qui se sont déroulés à Jaxxay, ont fait trainer la prévenue, Fama Dieye, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivie pour coups et blessures volontaires, elle avait ébouillantée sa coépouse, Yacine Fall, avec théière remplie de liquide chaud. Ce vendredi, le tribunal a condamné la mise en cause. Qui, enceinte, a bénéficié de circonstances atténuantes et a écopé d’une peine de 2 ans avec sursis.



La Awo chicote la niarel qui se défend avec la théière



L’histoire s’est passée à Jacques 2 dans la commune de Rufisque. Ce jour-là, aux environs de 20 heures, les deux rivales se sont réunies avec leur famille dans le salon. Une Cette intimité familiale qui sera chamboulée par une forte dispute entre les deux coépouses, Fama Dieye et Yacine Fall. Leur mari confisque alors la télécommande, à l’origine de leur différend. Yacine se retire alors dans sa chambre d’où elle sort, munie d'une chicotte. Fama, qui faisait le thé, brandit la théière et ébouillante sa coépouse. Le salon est ainsi le témoin d’une scène dramatique. A la barre, Yacine Dieye a reconnu les faits de coups et blessures volontaires qui lui sont reprochés, allégeant l'excuse de provocation.



« Elle m’a insulté, frappé avec une chicote, énervée je me suis défendue »



Face au juge, la prévenue explique le pourquoi de don acte. «J'ai zappé la chaîne. Elle s'en est pris en moi, proférant des injures. Mon mari est intervenu, confisquant la télécommande. Elle a continué à m'insulter. Elle m'a frappé avec sa chicotte. J'étais en colère et j'ai pris la théière. Et je l'ai aspergé. Elle m'a provoqué. Et j'ai agi sous le coup de la colère. Je regrette cet acte>>, a-t-elle déclaré. En l'absence de la partie civile, le mari a été entendu à titre de simple renseignements. Pêcheur de son état, le polygame a révélé que ses femmes ont l'habitude de disputer.



Le Mari : « Ma première femme Yacine est belliqueuse. Moi-même, elle me frappe »



«Elles ont un contentieux de 2 ans. Mais le jour du drame, c'est ma première femme (Yacine Fall) qui l'a attaqué. Elle est belliqueuse. Moi-même elle me bat jusqu'à déchirer mes vêtements », a témoigné l'époux, Mor Thiaw. Le parquet estime que l'acte a été prémédité. Car la prévenue n'est pas en situation de danger. Pour la répression, le procureur a requis une peine de 2 ans dont un mois ferme. Mes Ousseynou Gaye et Yaré Fall ont pris son contre-pied pour plaider l'excuse provocation.

Au terme du procès, le tribunal a retenu la prévenue coupable avant de l'a condamné a 2 ans assorti du sursis. Les intérêts civils ont été réservés.