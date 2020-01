Emballo révèle: «Macky m'avait hébergé quand nous avions la guerre civile, il me dépannait»

Il est sorti victorieux de la présidentielle Bissau-guinéenne. Umaro Sissoco Emballo, puisque c’est de lui qu'il s'agit, a battu son adversaire, Domingos Simoes Pereira avec 53.55% des voix. L'ancien Premier ministre Bissau-guinéen n’a pas caché le soutien dont il a bénéficié du chef de l’Etat sénégalais.



«Le président Macky Sall est mon frère. Quand nous avions la guerre civile, il m'avait hébergé. Je mangeais et dormais chez lui. Je n'avais même pas d’argent. Il me dépannerait beaucoup», a déclaré le président élu et futur locataire du palais de Bissau.















