Émeutes à Dakar- Les forces de l'ordre contrôlent finalement la situation

"Tout est "sous contrôle !" Comme s'ils s'étaient passés le mot, c'est le message reçu de nos radars fureteurs, éparpillés un peu partout dans la capitale Sénégalaise. L'horloge affiche 23 h passées de plusieurs minutes sous le ciel étoilé de la capitale Sénégalaise.



Dakar - à quelques exceptions près- a été, derechef, le théâtre de violences sporadiques, avec des pneus brûlés, des jets de pavés, des actes de vandalismes et des feux de poubelles publiques.



En somme, au moment où ses lignes sont écrites, la manifestation de jeunes furax et de malfaiteurs dans la capitale Sénégalaise a été vite maîtrisée par les forces de l'ordre. Un tour à Dakar (Médina, Pikine, Fass, Cambérène entre autres quartiers) a permis de constater que la situation on ne peut plus tendue est véritablement sous contrôle.



Nous avons d'ailleurs croisé le commissaire central de Dakar, Elhaj Cheikh Dramé, pas du genre à rester dans sa tour d'ivoire, vers l'intersection qui fait face à Poste Médina. Talkie-Walkie en main, celui qui dirige les limiers dans la capitale Sénégalaise, flanqué du commissaire de police de la Médina, confirme avoir bien en main la situation. Qui, a failli dégénérer quelques heures auparavant.



Pour rappel, la veille (mercredi 6 Janvier 2021), dans une ambiance quasi-insurrectionnelle, plusieurs manifestants aux motivations très disparates ont laissé éclater leur colère dans plusieurs face-à-face violents avec les forces de l'ordre tout au long de la soirée. Et, comme il fallait s'y attendre, limiers comme pandores, évitant que les protestataires jouent un tour pendable, autrement dit trompent leur vigilance, ont donc pris les devants. Dès les premières heures de la soirée, ils ont démarré le quadrillage de Dakar et Thiès au quart de tour.