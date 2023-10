Émigration clandestine : 54 Sénégalais périssent en mer

Dans la nuit du 7 au 8 octobre, une pirogue transportant 58 personnes, dont 19 femmes et 3 enfants, a connu une fin tragique en mer. L'embarcation, en provenance du Sénégal, a fait naufrage dans des circonstances encore inconnues.



Selon les informations fournies par la présidente de l'ONG Caminando Fronteras, seules quatre personnes ont survécu à ce dramatique incident. Parmi les rescapés, on compte deux hommes, une femme et son enfant. Ces survivants ont été rapidement évacués à l'hôpital de Laâyoune pour recevoir les soins médicaux nécessaires.





Malheureusement, le sort en a décidé autrement pour les 54 autres passagers qui se trouvaient à bord de la pirogue. Tous de nationalité sénégalaise, ces candidats à la migration ont perdu la vie en mer.