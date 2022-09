Émigration clandestine : Cent onze migrants interpellés par la Gendarmerie de Fimela

Ce samedi 3 septembre, cent onze migrants de différentes nationalités ont été interpellés à Fimela. Selon nos sources, la pirogue était cachée dans les bolongs situés entre Djiffer et Palmarin depuis lundi et s'apprêtait à convoyer une centaine de candidats à l'émigration clandestine.



Alertés, les éléments de la gendarmerie de Fimela et la guardia civile de la patrouille fluviale se sont déployés sur les lieux où ils ont réussi à arraisonner la pirogue à bord de laquelle se trouvaient cent onze personnes parmi lesquelles soixante huit Sénégalais, vingt deux Gambiens, dix neuf Bissau-Guinéens et deux Guinéens de Conakry.



Pour une bonne embarcation, tous les dispositifs nécessaires ont été pris par ces candidats à l'émigration clandestine car ils se sont bien ravitaillés en carburant. Il y avait également des moteurs de 40 et 60 CV et de la nourriture.



D'après nos informations, l'organisateur de ce voyage est un certain Mamadou Thioune qui serait un multirécidiviste. Les candidats lui auraient versé des sommes variant entre 250.000 et 500.000 FCfa. Aucun de ses complices n'a encore été identifié. L'enquête suit son cours.





































