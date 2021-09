Emigration clandestine: La police évite encore un départ à Saint-Louis

Le chavirement, au large de Saint-Louis, d’une pirogue transportant 58 migrants, ne semble pas décourager les candidats au voyage clandestin et pour cause.



Selon "Libération" online, la police de Saint-Louis vient encore de déjouer un départ. Le deuxième du genre en quelques jours.



En effet, le convoyeur et les candidats, au nombre de 8, devaient quitter Saint-Louis pour la Mauritanie où le départ était prévu.



La police, qui a eu vent de l’opération, a arrêté le convoyeur alors que les candidats au voyage ont été entendus puis libérés. Pour autant, le convoyeur a révélé, lors de son audition, que 25 candidats avaient déjà quitté Saint-Louis pour la Mauritanie, où une pirogue les attendait.