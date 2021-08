Emigration clandestine: Une embarcation de 71 personnes, arrêtée et 10 membres du réseau présentés au procureur

Ainsi, la Marine nationale a escorté ladite pirogue jusqu’au Port de Dakar vers 04 heures du matin. Selon nos sources, les 71 migrants à bord de la pirogue dont 53 gambiens, 03 guinéens et 15 sénégalais ont été remis à la DNLT pour les besoins de l’enquête. Au cours des auditions, la police a réussi à démanteler le réseau de trafiquants de migrants sous la houlette d’un ressortissant gambien.



La police gambienne a été saisie dans cette affaire pour que le chef du gang soit poursuivi dans son pays.



Finalement, le criminel a été mis à la disposition de la justice sénégalaise. 09 autres membres de la mafia très organisée ont été arrêtés dans les régions de Dakar, Kaolack, Thiès et Diourbel grâce à une géo-localisation.



L’enquête a révélé que la pirogue aurait quitté la Gambie, précisément la ville de Barra, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021. Et le ressortissant gambien, P.S, par ailleurs le cerveau de cette mafia, est la propriétaire de la pirogue interceptée.



Ainsi, les voyageurs clandestins avaient payé respectivement des sommes comprises entre 300.000 et 600.000 FCfa pour partir en Europe.



Parmi eux, 65 personnes dont les ressortissants gambiens et guinéens ont été libérés au terme de leurs auditions. Contrairement à eux, les 09 sénégalais membres du réseau de trafiquants et leur cerveau P.S de nationalité gambienne ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, ce 29 juillet 2021, pour tentative de migration irrégulière par voie maritime, mise en danger de la vie d’autrui et association de malfaiteurs d’après des informations parvenues à Source A.