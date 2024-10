Emigration irrégulière : Le ministère de l'Intérieur met en place un numéro vert sécurisé pour dénoncer les partants

Pour freiner les vagues de l’émigration irrégulière au Sénégal, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a pris des mesures sécuritaires. Les services du général Jean-Baptiste Tine informent le public de la mise en service, à compter du samedi 26 octobre 2024, à 8 h, d'un numéro vert d'appel gratuit, 800 00 10 15 APPELEZ. Ceci pour signaler tout groupe de personnes laissant penser à de potentiels candidats à l'émigration irrégulière et toute pirogue prenant départ avec beaucoup de personnes à bord (hommes et femmes), informer d'un projet connu de voyage de jeunes par pirogue, informer de l'achat de denrées alimentaires et de carburant pouvant laisser penser à un ravitaillement pour une grande pirogue en préparation de voyage et enfin signaler la présence inhabituelle de groupes de personnes inconnues dans votre localité.



Le ministère informe que les appels sont strictement confidentiels et que l’identité de la personne ne sera jamais dévoilée.

































































Seneweb