Emigration irrégulière à Ziguinchor : 20 individus interpellés par la section de recherches de Ziguinchor

La Section de Recherches de Ziguinchor, a interpelé, ce mardi, vingt personnes, dont trois passeurs présumés, dans le cadre d’une opération visant à démanteler un réseau d’émigration clandestine vers l’Europe, via la Gambie, a-t-on appris de sources sécuritaires.



Cette intervention a permis de mettre fin à une tentative de départ de migrants et d’appréhender des figures clés de l’organisation.





Parmi les personnes interpellées figure D. DIOP, présenté comme l’organisateur principal de ce réseau. Dix-neuf individus au total sont impliqués dans cette affaire.



L’opération a été déclenchée suite à un renseignement crucial reçu le 7 juillet par la Section de Recherches de Ziguinchor (SRZG), signalant l’imminence d’un convoi de migrants.



Dès le lendemain, les enquêteurs ont infiltré le réseau et mis en place une surveillance discrète et efficace, notamment aux abords de la frontière de Mpack.



Selon des sources proches de l’enquête, D. DIOP avait rassemblé dix-sept candidats de nationalité guinéenne qu’il prévoyait de convoyer vers Goundiour, en Gambie.



Ce lieu était désigné comme le point de départ d’un voyage maritime irrégulier vers l’Europe.



Pour ce faire, un véhicule avait été affrété depuis la gare routière de Ziguinchor afin de transporter les candidats. Faisant preuve de prudence, le passeur présumé avait choisi de suivre ce premier véhicule à bord d’un second.



Les forces de l’ordre ont intercepté D. Diop au niveau du pont Émile Badiane, tandis que le véhicule transportant les migrants a été arrêté à Diouloulou, grâce à l’appui de la brigade locale.



L’enquête a également mené à l’arrestation d’un complice identifié sous les initiales M. NIANG. Ce dernier tentait de récupérer le solde d’un paiement auprès d’un des « candidats » basé à Ziguinchor.



Les investigations en cours ont aussi révélé l’existence d’autres groupes de candidats, incluant des Bissau-Guinéens et des Sénégalais, qui attendaient leur tour pour être acheminés vers la Gambie, moyennant des sommes d’argent importantes.



Les suspects sont actuellement poursuivis pour tentative d’émigration irrégulière et escroquerie.



L’enquête se poursuit activement avec pour objectif de démanteler l’ensemble du réseau et d’identifier d’éventuels complices ou ramifications internationales.







































































Walf