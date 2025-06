Emmanuel Macron : "À Séville, j'ai échangé avec le Président Diomaye"

" Séville, en marge de la Conférence des Nations unies sur le financement du développement, j'ai échangé avec le Président Diomaye.



En pleine refonte, le partenariat entre le Sénégal et la France doit nous permettre d'avancer ensemble au service des intérêts de nos peuples et de notre souveraineté.



Partenariat économique, de sécurité et de défense, culturel, et mémoriel : autant de chantiers que nous suivons de près avec le Président Faye.



J'ai enfin salué l'engagement du Sénégal en faveur de la stabilité régionale et pour répondre aux grands enjeux globaux. " écrit sur X le chef de l'Etat Français