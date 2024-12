Emmanuel Macron a accepté la démission de Michel Barnier

Michel Barnier a remis sa démission à Emmanuel Macron. « Le premier ministre a remis ce jour la démission de son gouvernement au président de la République qui en a pris acte », a indiqué l’Élysée dans un communiqué ce jeudi après-midi. « Monsieur Barnier assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement », précise la présidence au lendemain d'un vote de censure sans appel, qui avait recueilli 331 voix, soit plus que les 288 nécessaires.



La France entre dans une séquence politique d'incertitude majeure, inédite ou presque.



Il s'agit seulement de la deuxième motion de censure à aboutir sous la Vème République, depuis celle qui avait permis de renverser le gouvernement de Georges Pompidou en 1962.



Faute de majorité à l'Assemblée nationale, Michel Barnier a eu recours à l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer le budget 2025. Un budget sous le signe de l'austérité, qui a cristallisé les tensions. Marine Le Pen, à la tête du groupe RN à la chambre basse, avait réclamé de supprimer la désindexation des retraites inscrite au budget, afin que ces dernières ne stagnent pas compte tenu de l'inflation.



Finalement, c'est une alliance de l'extrême droite et de LFI qui a permis l'adoption de cette motion et de faire tomber Michel Barnier.



Emmanuel Macron doit s'exprimer ce jeudi soir à 20 heures. Le chef de l'Etat dit se donner 24 heures pour trouver le nouveau locataire de Matignon.