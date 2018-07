Emmanuel Macron à l'équipe de France : "Ne changez pas !"

Après une petite Marseillaise et quelques chants de vestiaires, le chef de l'Etat a pris la parole. Demandant d'abord à l'assemblée de "rester calmes" pour préserver les enfants présents dans la foule, il a voulu dire merci "au président [de la FFF Noël Le Graët, ndlr], au sélectionneur [Didier Deschamps], au capitaine [Hugo Lloris] et à toute l’équipe. Merci d’avoir rapporté cette coupe, merci de nous avoir rendus fiers, merci d’avoir mouillé le maillot, merci d’avoir été unis !" Emmanuel Macron a aussi félicité les Bleus pour l'image renvoyée pendant tout leur Mondial, toute en bonne humeur communicative, patriotisme de bon aloi et détermination à toute épreuve : "Ne changez pas ! Cette équipe est belle, parce qu'elle a été unie, parce qu'elle a été forte et fière de la France. Ne changez pas !"



Enfin, le président a eu un dernier mot pour les personnes présentes dans l'assemblée, réunies dans la cour de l'Elysée. Jeunes de clubs de foot de quartiers populaires, dont le quotidien et parfois la survie ne doivent qu'à l'investissement de bénévoles et d'éducateurs, et dont une bonne partie des membres de l'équipe de France sont originaires : "N'oubliez jamais d'où vous venez", leur a demandé Emmanuel Macron. "Vous venez de là, a-t-il poursuivi en montrant la foule du doigt : les clubs qui vous ont formés, des jeunes de tous ces clubs, des éducateurs qui n’ont pas compté leur temps, des parents qui n’ont pas compté leur temps. C’est ça la France, et ne l’oubliez jamais. Et, comme vous l’avez dit pendant tout cette Coupe : vive la République et vive la France !" Il ne restait plus qu'à laisser le micro à Paul Pogba.