Emmanuel Macron en sauveur de Marseille, déjà tourné vers l'élection présidentielle

À huit mois de l'élection présidentielle en France, Emmanuel Macron n'a toujours pas officialisé sa candidature.



En visite dans les quartiers défavorisés

Mais en cette rentrée politique, il cherche à marquer les esprits à l'occasion d'un déplacement de trois jours à Marseille, où il est venu présenter un plan destiné à répondre aux « urgences » sécuritaires, sociales et économiques de la deuxième ville du pays.



Parmi les problématiques majeures à Marseille, l'insalubrité des logements et aussi des écoles, dont une partie va faire l'objet d'un vaste plan de rénovation, partiellement pris en charge par l’État.



Le président français s'est également rendu dans les quartiers défavorisés, en proie au trafic de drogue et à une insécurité chronique, marquée cet été par plusieurs règlements de compte. Le chef de l’État a annoncé le déploiement de policiers supplémentaires.



Derrière les maux marseillais, ceux de la France

Derrière les maux marseillais, se cachent les problèmes de la France. Pour le président de la République, la solidarité de l’État est donc essentielle : "J'assume complètement que le devoir de la Nation est d'être aux côtés des Marseillaises et des Marseillais parce que décider que ce serait une ville comme les autres, ce serait acter qu'elle va continuer à vivre au milieu de ses difficultés, les subir et ne pas réussir pour elle-même, pour tout le territoire et pour tout le pays. C'est acter qu'elle ne pourra pas jouer le rôle qu'elle doit jouer dans cette Méditerranée à laquelle je crois profondément."





Emmanuel Macron, qui déjeunait dans la soirée avec le chef du gouvernement italien Mario Draghi, consacrera ce vendredi sa dernière journée marseillaise à l'environnement.