Emmanuel Macron qualifie de "honte" les accusations du Premier ministre malien à l'ONU

"J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables", a réagi le président français Emmanuel Macron, jeudi 30 septembre, à propos du discours du Premier ministre malien devant l’ONU. Dimanche, ce dernier avait qualifié la fin de l’opération Barkhane, menée par la France au Sahel, d’"abandon en plein vol", fustigeant un "manque de concertation".



"C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement" issu de "deux coups d'État", a déclaré le chef de l'État français, qui répondait à RFI en marge du dîner de clôture de la Saison Africa2020 à l'Élysée.



"Je sais que les Maliens ne pensent pas ça", a estimé Emmanuel Macron. "Nous sommes exigeants parce que nous sommes engagés, nous voulons lutter contre le terrorisme et pour la sécurité", a-t-il ajouté. "Nous sommes là parce que l'État malien l'a demandé. Sans la France, le Mali serait dans les mains des terroristes", selon lui.



"Qu'ils fassent leur travail"



Le président français a dit attendre des dirigeants de la junte "qu'ils respectent leurs engagements : qu'en février, il y ait des élections, qu'ils arrêtent de mettre en prison les opposants politiques, qu'ils fassent leur travail, c'est-à-dire le retour de l'État, ce qu'ils ne font pas depuis des mois".



"Nous allons continuer les projets de développement" au Mali aux côtés de la communauté internationale. Mais "ce travail ne peut pas être fait si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités", a-t-il prévenu.



"Ce n'est pas une fatalité", a-t-il poursuivi en donnant l'exemple du Niger, pays voisin du Mali, où il y a "un président courageux, le président Bazoum, après un autre président courageux, le président Issoufou, qui font le maximum, se battent pour leur peuple, l'éducation, la santé... Ils font un travail admirable."



Quatre millions de spectateurs pour la Saison Africa2020



Après voir visité avec son épouse Brigitte l'exposition de l'artiste ghanéen El Anatsui à la Conciergerie, Emmanuel Macron a reçu à dîner les acteurs et partenaires de la Saison Africa2020, qui s'est terminée jeudi. Il s'est félicité du succès de cette longue manifestation qui, depuis décembre 2020, a rassemblé plus de quatre millions de spectateurs dans 1 500 événements artistiques, scientifiques ou économiques sur tout le territoire français.



La manifestation "a permis de commencer à ce que la France reconnaisse la place de la jeunesse et de l'énergie africaine", a-t-il estimé.



"Notre rapport à l'Afrique doit passer par la jeunesse et la société civile", a-t-il ajouté alors que doit se tenir un sommet France-Afrique le 8 octobre à Montpellier, un sommet "un peu renversé" qui ne réunira pas des chefs d'État mais des représentants de la société civile africaine.



Africa2020 avait été proposée par Emmanuel Macron lors de son discours à la jeunesse africaine à Ouagadougou en 2017.