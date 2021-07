En Espagne, déjà plus de la moitié de la population est vaccinée

En Espagne, la vaccination sonne comme une évidence face à la pandémie. La péninsule ibérique a accéléré la campagne, alors que le nombre de cas commence à augmenter : plus de 61 000 contaminations ont été signalés lundi dernier, le chiffre le plus élevé sur une seule journée depuis près de six mois.



Un système bien rodé

Le ministère de la Santé espagnol a confirmé jeudi que 52,8% de la population – soit 25 060 958 personnes – avaient reçu leur deux doses. Au milieu d'une cinquième vague de pandémie, le pays passe maintenant à la vaccination des plus jeunes, ainsi qu'à la recherche de citoyens plus vulnérables, qui auraient pu passer à travers les mailles du filet. De plus, les bilans des vagues précédentes ont marqué les mémoires, ce qui a incité les espagnols, en particulier les jeunes, à recevoir leur dose.



Mais si les espagnols sont de plus en plus vaccinés, les autorités appellent à la prudence face au variant Delta, plus dangereux. Au total, le nombre de décès dus aux coronavirus en Espagne s'élève à 81 221.