En Ethiopie, plus de 70 personnes tuées dans un accident de la route

Un accident de la route particulièrement dramatique a endeuillé l’Ethiopie dimanche 29 décembre. 71 personnes ont perdu la vie après qu’un camion est tombé dans un ravin du fleuve Gelana. C’est ce qu’ont signalé les forces de l’ordre du pays dans un communiqué dans la soirée du dimanche. Le commissaire de la police régionale, Daniel Sankura, a précisé que 68 hommes et 3 femmes ont perdu la vie dans l’accident. 2 autres personnes sont grièvement blessées.



Le porte-parole du gouvernement régional de Sidama, Wosenyeleh Simion a déclaré ce lundi que cinq personnes sont «dans un état critique et reçoivent un traitement à l’hôpital général de Bona». L’homme a affirmé que le camion roulait sur une route avec de nombreux virages et a manqué un pont, ce qui a entraîné sa chute. La police de la circulation a noté que le camion était surchargé, ce qui a probablement causé l’accident.



Le Bureau de la santé de l’Etat de Sidama, dans le sud de l’Ethiopie, avait annoncé un premier bilan de 66 victimes, avant de se rectifier dans le communiqué. Ce même bureau a également diffusé des images floues, montrant de nombreuses personnes entourant un véhicule partiellement submergé par l’eau. D’autres images semblent montrer des corps sur le sol, recouverts de bâches bleues. Le Bureau a exprimé ses condoléances aux proches des victimes et déclaré que de plus amples informations seraient communiquées prochainement.



La région du drame se situe à environ 300 km au sud de la capitale Addis-Abeba. Les accidents de la route mortels sont fréquents en Ethiopie, où les normes de conduite sont mauvaises et de nombreux véhicules sont mal entretenus. En 2018, dans le nord du pays, un bus était également tombé dans un ravin et au moins 38 personnes, principalement des étudiants, avaient perdu la vie.



































































liberation.fr