En campagne de promotion pour son nouvel album – Yousou Ndour sera ce dimanche l’invité du " Grand Jury"

Ce sera à n’en point douter, une des émissions es plus suivies cette année. Youssou Ndour, qui fait actuellement la promotion de son nouvel album, répondra aux pertinentes questions de Babacar Fall. Outre les questions concernant directement l’album intitulé " Mbalax", notre confrère Babacar Fall ne manquera sûrement pas de l’interroger sur la situation politique et sociale du pays qui, ces derniers temps a connu quelques agitations du fait d’hommes politiques. Et, naturellement, avec la sagesse qu’on lui connaît, l’enfant de la Médina appellera sans doute au calme, à la raison et à la retenue.

Répondra t'il à ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire du 3ème mandat"? Nos langues au chat.

En tout cas ce sera un grand moment de communication qui sera suivi par le grand public.