En détention depuis 2016, "Préfet", arrêté en même temps que le célèbre Papis Konaré, meurt bizarrement en prison

Des informations fiables en possession de dakarposte, "Préfet", comme on le surnomme à la redoutée prison de Rebeuss, est décédé il y'a de cela quelques jours. Il purgeait une détention préventive depuis 2016.



Selon nos sources, le détenu, qui piaffait d'impatience d'être jugé, est tombé malade depuis quelques jours. Avisée de l'état de santé chancelant de "Préfet", la direction de l'administration pénitentiaire ne sourcillera pas à l'évacuer au pavillon spécial sis à l'hôpital Le Dantec. Son état de santé allant de mal en pis ,il sera encore évacué à l'hôpital de Fann. Malheureusement, il rendra l'âme.

Informé en temps réel du décès de ce tristement célèbre détenu, le Procureur de la République ordonnera une autopsie. Niet catégorique de sa famille. Qui, nous revient-il, a préféré s'en remettre à Dieu, l'Omniscient.

"Préfet" sera alors porté en terre. Il ne sera pas jugé devant les mortels.



Pour rappel, Préfet est tombé en même temps que Papis Konaré, présenté comme le bienfaiteur de Pape Diouf à la tête d’une véritable bande armée, auteur de vols à mains armées et violents. C'est la DIC qui avait réussi la prouesse de les cravater.



Il s'agit de ce gang qui écumait en usant d'astuces pour cambrioler les victimes dans Dakar et sa banlieue et ce, en plein jour.



La bande a emporté un butin d’une valeur de 300 millions de Fcfa et les mis en cause avaient une prédilection pour les maisons huppées.



Ils se présentaient comme étant des policiers, des agents de la SDE voire de la SENELEC. Et, une fois à l’intérieur, ils tenaient en respect les occupants trouvés sur les lieux à l’aide d’armes à feu et, s’il le faut, en faisant usage de violence. Ceci fait, ils avaient tout le loisir de dévaliser lesdites maisons cossues, en emportant bijoux en or, téléphones portables, parfums de classe, etc.



A ce jeu, selon d’autres sources proches de l’enquête, les cambrioleurs ont emporté la bagatelle de 300 millions F Cfa.



Le gang a été perdu par un téléphone portableSelon des sources, un téléphone portable est à l’origine de leur arrestation. Ledit gadget appartenait à une domestique.



Leur chef, P. Konaré, dit-on, l’a offert à un membre du gang qui l’a remis à un ami. Ce dernier, à son tour, l’a offert à sa petite amie qu’il devait prendre pour épouse. Dès que le téléphone a été allumé, il a été repéré. Ensuite, cela n’a été qu’un jeu d’enfant pour les limiers.



Une perquisition a permis la découverte d’éléments accablants. Des plaques d’immatriculation de véhicules, un gyrophare de couleur bleue, un outil rase-clou, un outil pied-de-biche, un perceur, des clous en taquets, des cache-nez, des gants protège-main, des carnets de chèque, des IPhones neufs, des devises étrangères, entre autres, ont été découverts.



Fort de tout cela, il a été embarqué, en même temps que son frère O. Konaré. Les cinq prévenus ont été alors présentés au Procureur.



Les trois premiers nommés ont été appréhendés. Les recherches se sont poursuivies. Elles ont conduit au domicile de ce P. Konaré (très connu par les services de la police judiciaire, du fait de ses récurrentes implications dans de multiples vols aggravés).



P. Konaré est présenté comme le cerveau du gang. Chanté par un célèbre musicien très en vogue actuellement au Sénégal, il est considéré comme le plus grand cambrioleur de ces 10 dernières années. Du matériel haut de gamme a été découvert chez cet as du vol qui a un faible pour l’or.



Selon les éléments de l’enquête, il disposait d’un appareil sophistiqué pour contrôler tout le métal précieux qu’il volait. Chez lui, pour échapper à Dame justice, il avait disposé, dans l’immeuble qu’il loue à Ngor virage, des caméras de surveillance pour contrôler les allers et venues.