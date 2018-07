En garde à vue à la DIC, l'insulteur du Khalife des tidianes "risque gros"

Nos confrères de l'Obs ont vu juste lorsqu'ils ont écrit dans leur parution de ce mardi que ca sent vraiment le roussi pour le maître coranique Serigne Moustapha Diakhaté. En cause? Dakarposte a appris que Serigne Moustapha Diakhaté (sur l'image) "risque gros".



Au "frais" au niveau de la DIC, il risque d'être déféré ce mercredi avant de se faire décerner un placement sous mandat de dépôt. Du moins, sauf revirement.



Le bonhomme qui était dans le viseur des forces de sécurité (police – gendarmerie), a finalement été arrêté hier, par les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic).



Après avoir localisé le mis en cause et choisi le moment opportun pour procéder à son arrestation discrète, les hommes du Commissaire Ibrahima Diop ont frappé en début de soirée.



Il est environ 20H30 lorsque le dispositif opérationnel de la Dic est entré en action. Ce, après avoir minutieusement épié les moindres mouvements aux abords du domicile de leur cible, sis au quartier Darou Salam de Mbacké. Sur les lieux, se tenait une cérémonie religieuse («thiant»), ne favorisant pas une intervention discrète. Néanmoins, les limiers de la Dic, rompus à ce type d’exercice, ont poursuivi leur mission, consistant à mettre le grappin sur le maître des lieux, Serigne Moustapha Diakhaté… Ils y sont parvenus sans la moindre anicroche et le maître coranique est embarqué dans le véhicule des limiers. Direction : les locaux de la Dic à Dakar où le colis est arrivé tard dans la soirée.

Cette descente a été réussie grâce à une parfaite mutualisation des actions entre les limiers de la Dic et leurs collègues du commissariat urbain de Mbacké, nous souffle-t-on.



Dans sa vidéo postée dans le courant du mois de mai dernier, le mis en cause s’en était pris à plusieurs personnalités publiques et religieuses, dont Sidy Lamine Niass, Ahmed Khalifa Niass et, comble de tout, le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Ce guide religieuse sera traité de tous les noms d’oiseaux et de tous les pêchés d’Israël. Les mots utilisés par le maître coranique sont d’une insanité telle que la morale ne nous permet point de les reproduire textuellement.



Affaire à suivre...



