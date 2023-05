En pleine émission, Khalifa SALL appelle Cheikh Tidiane YOUM pour le recadrer

Même si la conférence des leaders affirme que la coalition Yewwi Askan Wi ne va jamais imploser, les faits montrent le contraire. Alors qu’Ousmane SONKO et Barthélémy DIAS se livrent à des diatribes par lives interposés, c’est Khalifa SALL qui s’en prend au coordonnateur du PUR.



En effet, dans l’émission l’Invité de MNF, Khalifa SALL a envoyé un message texte à l’invité Cheikh Tidiane YOUM qui n’a pas répondu. Il a ensuite appelé en direct pour tenter de recadrer le responsable du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) au sein de YAW. « Quand est-ce que j’ai désavoué Barth », a -t-il demandé au bout du fil à Cheikh Tidiane YOUM qui l’a coupé net pour lui faire savoir qu’il a activé le mode haut-parleur et qu’il est en direct dans l’émission.



« Ah non non non! Ce n’est pas ce que je veux dire, je ne veux pas parler en direct. C’est avec toi que je veux parler. Est-ce que tu as lu le message que j’ai envoyé? Je n’interviens pas en direct », ajoute-t-il. Le représentant du PUR de rétorquer: « On parlera donc après l’émission. Je vais mieux expliquer mes propos. Je pense que tu n’as pas bien compris ».





Cette séquence où Cheikh Tidiane YOUM donnait son avis sur la tension entre Ousmane SONKO et Barthélemy DIAS aurait déplu à khalifa SALL qui a voulu lui faire revenir sur ses propos.





















































