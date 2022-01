En prévision des élections, le ministre de l’Intérieur en tournée, s’enquiert de la bonne préparation du scrutin de dimanche prochain

Comme vous le voyez sur ces images exclusives de dakarposte, le ministre de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME a entamé, sans tambour ni trompette, une tournée dans certaines régions et certains départements du pays. Cette tournée a pour but de s’enquérir de la bonne organisation du scrutin.

Ainsi, il est allé vérifier si le matériel électoral est bien place auprès des autorités administratives, gouverneurs et préfets. C’est ainsi qu’il s’est rendu à Thiès, première étape de cette importante tournée où il constaté de visu que le matériel électoral, urnes, encre indélébile et isoloirs sont bien en place. À Thiès, le "premier flic du pays" a dit toute sa satisfaction car tout est fin prêt à être installé dans les lieux de vote à partir de ce samedi.

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu, l'évolution de la situation, c'est à dire la tournée du ministre de l'Intérieur, y reviendra avec une ébauche de détails!