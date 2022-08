En se déclarant candidat, Ousmane Sonko approuve sans le savoir la candidature de Macky pour 2024

À entendre la déclaration de Sonko qui se porte déjà candidat à l’élection présidentielle de 2024, son principal adversaire sera Macky Sall. Il ne sait pourtant pas encore qui sera candidat car Macky lui-même est resté très circonspect sur cette question en ne répondant ni oui ni non. Sonko voudrait donc le conduire à dire clairement qu’il se présentera à cette élection car il ne voit pas d’autre adversaire que lui. Cet homme est trop imbu de sa personne et pense qu’il sera le futur président de la République alors que l’affaire Adji Sarr lui plane sur la tête.

De plus, lors de sa déclaration, il a parlé au nom de Pastef et non de Yewwi, une manière très peu subtile de trahir ses alliés sans en avoir l’air.







