En sus du traditionnel discours de ce soir, le Président Bassirou Diomaye Faye face à la presse demain

Le vendredi 4 avril, après avoir présidé le défilé civil et militaire célébrant le 65e anniversaire de l’accession à l’Indépendance du Sénégal, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye fera face à la presse.

Ce sera à partir de 21 heures au Palais de la République. C'est en substance l'information qui nous revient de nos confrères de l'APS.



Après un an de magistère, l'impératif de ce face à face obéit à faire un bilan. Non sans définir le cap de la suite de son mandat.



Bref, le chef de l'État saisira l'opportunité de cette conférence de presse pour présenter son programme , entre autrres .

Bref, il reviendra certainement dans le détail sur les mesures phares de son projet présidentiel...notamment le remaniement annoncé qui occupe les débats dans les salons entre autres cadres fréquentés.



En tous les cas, ils sont légion à estimer que le gouvernement n’agit pas ou pas autant qu’il le pourrait.





