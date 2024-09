En visite en Allemagne, Zelensky réclame "plus d'armes" aux alliés occidentaux

Avant sa visite en Italie et sa rencontre avec Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky a fait une escale en Allemagne.



Objectif : obtenir, de la part des alliés de l’Ukraine, plus d’armes, pour faire face à des frappes russes de plus en plus intenses ces dernières semaines.



Le secrétaire d’Etat américain qui participait à la réunion avec le président Zelensky ce vendredi, a annoncé une nouvelle aide militaire à l’Ukraine, de 250 millions de dollars.



"Grâce à nos actions, il n'y a actuellement aucun risque que la Russie ne lance une nouvelle opération offensive sur notre territoire contre la ville de Soumy", a-t-il déclaré.



Berlin, qui est actuellement le plus gros soutien de l’Ukraine après Washington, a également annoncé la livraison de missiles à Kyiv.



L’Ukraine espère que les aides promises arriveront plus rapidement sur le front. Kyiv attend toujours, par ailleurs, la permission d’utiliser des missiles longue portée sur le territoire russe. Une idée qui divise les pays occidentaux.