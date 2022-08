Encore un Conseil des ministres raté – Les ministres et Dg assis sur des œufs

Pourtant, "l'homme fort du pays", pour paraphraser l'autre, le Président de la République, Mack Sall, est bien rentré au Sénégal après ses multiples voyages, dont la dernière destination était la Tunisie. Mais, ce mercredi, comme les deux autres mercredis passés, il n’a pas convoqué le Conseil hebdomadaire des ministres. Que se passe-t-il ? Mystère et boule de gomme !



Il nous revient de sources proches de celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif que Macky est en train de préparer son prochain gouvernement.

Qui parmi les actuels ministres en fera partie ? Qui sera dégommé ? Nos langues au chat.



Le chef de l'Etat entretient le mystère sur le remaniement ministériel tant attendu. Une source, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat, de laisser entendre: "Ecoutez, Macky a, de tous temps, fait les les choses avec méthode, au bon rythme et dans le calme ."



En tous les cas, tous les pontes de la République, particulièrement les ministres de l'actuelle ossature gouvernementale, sont aux aguets et attendent impatiemment le communiqué que "l'homme fort du pays" fera lire par ses services.

Ils ne sortent plus de chez eux, ne répondent plus au téléphone et sont en train d’enrichir les charlatans pour rempiler. Ils sont donc sur des charbons ardents ou, comme on dit chez nous. En somme, ils sont assis sur des œufs.



Mais, le suspense touchera bientôt à sa fin, car, comme annoncé en exclusivité par dakarposte, la date du remaniement ministériel a été calé. Ce sera, faut il le rappeler, après l'installation de la nouvelle assemblée nationale.



