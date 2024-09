Encore un commandant du Hezbollah tué sur fond de craintes d'une offensive terrestre au Liban

L'armée israélienne a déclaré dimanche qu'elle avait tué un autre haut responsable du Hezbollah lors d'une frappe aérienne.



L'armée a déclaré que Nabil Kaouk, le chef adjoint du conseil central du Hezbollah, avait été tué lors d'une frappe aérienne samedi. Le Hezbollah n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.



Plusieurs hauts responsables du Hezbollah ont été tués dans des frappes israéliennes ces dernières semaines, dont le chef du groupe, Hassan Nasrallah, à Beyrouth vendredi.



Le groupe a également été la cible d'une attaque sophistiquée contre ses téléavertisseurs et ses talkies-walkies, et Israël a mené des vagues de frappes aériennes au cours de la semaine écoulée dans de vastes régions du Liban. Le Hezbollah a continué à tirer des centaines de roquettes et de missiles sur le nord d'Israël, mais la plupart ont été interceptés ou sont tombés dans des zones dégagées.



M. Kaouk était un membre chevronné du Hezbollah depuis les années 1980 et avait précédemment occupé le poste de commandant militaire du Hezbollah dans le sud du Liban. Les États-Unis avaient annoncé des sanctions à son encontre en 2020.



L'agence de presse nationale libanaise indique qu'une frappe aérienne israélienne a détruit une maison tôt dimanche dans un village du nord-est du Liban, tuant 11 personnes, un jour après que le groupe militant libanais Hezbollah a confirmé la mort de plusieurs commandants, dont le chef de longue date Hassan Nasrallah.



Six des corps ont été retrouvés sous les décombres alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les cinq autres dans le village d'al-Ain, a rapporté l'agence.





Dans le sud du Liban, l'association islamique des scouts Risala a déclaré que cinq de ses membres avaient été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a précisé que quatre des hommes tués étaient originaires du village de Tayr Debba, dans le sud du pays, tandis que le cinquième était originaire du village voisin de Kabrikha.



Plus de 700 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, date à laquelle Israël a intensifié ses frappes aériennes dans tout le pays, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons dans le sud du Liban, dans l'est de la vallée de la Bekaa et dans la banlieue sud de Beyrouth, connue sous le nom de Dahiyeh.



L'armée israélienne affirme mener des attaques contre des cibles du Hezbollah au Liban.



Israël a déployé des troupes près de la frontière avec le Liban, au lendemain des frappes aériennes qui ont tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth.





Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël avait "réglé ses comptes" avec la mort de Nasrallah, la qualifiant de "tournant historique".



Ce renforcement des troupes fait suite aux commentaires de l'armée israélienne, mercredi, selon lesquels elle se préparait à une éventuelle opération terrestre au Liban.



S'adressant aux troupes à la frontière nord, le chef d'état-major, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré que les frappes aériennes israéliennes étaient destinées à "préparer le terrain pour votre éventuelle entrée et pour continuer à dégrader le Hezbollah".



Le Liban observe actuellement trois jours de deuil à la suite de l'assassinat de M. Nasrallah, mais les avions de combat israéliens ont continué à bombarder Beyrouth. Le ministère de la Santé a fait état de 33 personnes tuées dans tout le Liban samedi.



Les forces de défense israéliennes ont diffusé samedi des images montrant des frappes sur des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban.



L'armée israélienne a déclaré que "parmi les cibles frappées figurent des lanceurs du Hezbollah qui visaient le territoire israélien, des structures dans lesquelles des armes étaient stockées et d'autres infrastructures terroristes du Hezbollah".



Le nombre de déplacés au Liban dépasse les 200 000



Entre-temps, le nombre de personnes déplacées par le conflit dans le sud du Liban a plus que doublé et s'élève désormais à plus de 211 000, selon les Nations unies.



Des centaines de familles déplacées ont dormi dans des espaces publics à Beyrouth alors que l'assaut aérien israélien se poursuit.



De nombreuses familles se sont réfugiées sur des places publiques, des plages ou dans leurs voitures dans le centre-ville, qui a jusqu'à présent été épargné par les tirs de barrage.



"Nous voulons juste un endroit sûr, nous n'avons besoin ni de vêtements, ni d'aide, ni de nourriture, ni de boisson. Nous voulons juste un endroit sûr pour que nos enfants n'aient pas peur, nous avons quitté la guerre syrienne pour le bien des enfants, nous sommes venus ici et la même guerre s'est produite", a déclaré Fatima Ziyada, une réfugiée syrienne.



Cette vague de déplacements s'accompagne d'une escalade rapide au cours de la semaine dernière, qui a tué plus de 700 personnes au Liban et qui a culminé avec un barrage massif de frappes vendredi et cette nuit, qui a rasé au moins six bâtiments à plusieurs étages.



De l'autre côté de la frontière, en Israël, les habitants de Tel Aviv se sont mis à l'abri tandis que les sirènes retentissaient dans toute la ville.



L'armée israélienne a déclaré qu'un missile lancé depuis le Yémen avait été intercepté peu après le déclenchement des sirènes.



Aucun blessé n'a été signalé.



On ne sait pas encore si le tir de missile visait le vol du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a interrompu son voyage aux États-Unis pour rentrer en Israël.



Le Hezbollah et Israël ont échangé des frappes quasi-quotidiennes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, après que le groupe militant palestinien a fait irruption en Israël le 7 octobre, suscitant la crainte d'une guerre régionale.