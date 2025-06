Encore un pèlerin Sénégalais décédé à la Mecque !

Le Délégué général au Pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, le Général Mamadou Gaye et l'ensemble du personnel de la DGP présentent leurs sincères condoléances à toute la communauté du Hajj et à la famille du pèlerin 𝐘𝐨𝐮𝐬𝐬𝐨𝐮𝐩𝐡𝐚 𝐒𝐨𝐮𝐦𝐚𝐫𝐞́, agé de 71 ans, rappelé à Dieu cet après midi du 2 juin 2025 à la Mecque, suite à un malaise.



Le défunt a été inhumé en début de soirée à La Mecque.



𝐐𝐮,𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡 SWT lui accorde le bénéfice d'un Hajj Mabrour et l'accueille au meilleur des paradis.

Amine !