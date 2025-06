Somone : une attaque armée contre une bergerie déjouée

Une attaque violente s’est produite dans la nuit de mardi à mercredi à Somone, où six individus lourdement armés ont pris pour cible une bergerie. Le commando, après avoir agressé et ligoté les gardiens, a tenté de s’emparer d’un troupeau avant de fuir vers la brousse de Sindia.



Selon les premières informations recueillies, les malfaiteurs ont blessé un des gardiens à la tête et au coude. « Ils m’ont forcé à leur montrer l’emplacement des bêtes. L’un d’eux me menaçait de mort », a témoigné Demba Diallo, encore sous le choc.



Alertées, les populations locales ont rapidement réagi, épaulées par la gendarmerie qui s’est lancée à la poursuite des voleurs. L’intervention conjointe a permis de retrouver les animaux et de mettre la main sur les assaillants dans la brousse où ils s’étaient repliés.





Le propriétaire de la bergerie, un émigré, a exprimé sa colère face à cet acte de banditisme, soulignant que de tels incidents freinent les initiatives d’investissement dans le secteur de l’élevage. Plusieurs habitants ont appelé à des sanctions fermes contre les voleurs de bétail, notamment l’application stricte des peines prévues par la loi.





















































rewmi