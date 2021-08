Encore une victime du COVID- Aminata Tall perd son garde du corps, Pape Ndao

C'est un triste record que connaît ce mardi le Sénégal. En 72 heures, le pays a relevé 52 morts du Covid-19, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie.

Depuis plusieurs semaines, le pays est aux prises avec une nouvelle vague épidémique de Covid-19 due au variant Delta, et connaît une suite de records de décès. Parmi eux, dakarposte est en mesure de révéler que l'un des préposés à la garde rapprochée de Mme Aminata Tall en fait partie.

Pape Ndao, puisqu'il s'agit de lui, a été "terrassé" par le Covid, il y'a juste 5 jours. Alité, le bienveillant Pape a malheureusement, rendu l'âme.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Aminata Tall et à la famille éplorée de Pape Ndao.



Qu' Allah lui pardonne tous ses péchés et l’accueille dans le Janna (paradis)















njaydakarposte@gmail.com