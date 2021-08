Enfin de bonnes nouvelles sur l'état de santé du Président Idrissa Seck !

Sauf revirement, l’actuel Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) reviendra d'ici quelques jours au Sénégal. C'est en tout cas la der des ders qui revient de bonnes sources à dakarposte.



Pour la gouverne de ce qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, Idrissa Seck est resté depuis quelques semaines au pays de Marianne (France) pour des raisons de santé.



Un de ses inconditionnels, joint par dakarposte pour de plus amples informations sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Idrissa Seck", lâchera, disert à l'image de son mentor: "machallah, il est dans la meilleure forme de sa vie. Il se porte bien Alhamdoulilah. Alors, il a juste eu quelques troubles au niveau de la voix. Et, vous conviendrez avec moi qu' une modification de la voix est habituellement appelée dysphonie. La voix peut être enrouée, voilée, cassée ou devenir plus grave, plus faible ou plus fatigable… Lorsque la voix n’est plus audible, réduite au chuchotement, on parle d’aphonie. Heureusement, il s'exprime bien. Il est bien suivi par des spécialistes. Je me suis d'ailleurs entretenu avec lui ce matin. Pour ainsi dire qu'il n'a pas, du tout alors d'aphonie et bientôt InchAllah Idrissa sera parmi nous au Sénégal"







