Enlèvement et séquestration : Un Sénégalais condamné à 20 ans au Maroc

Cheikh Tidiane Ndiaye, 36 ans, a été condamné par la justice marocaine à 20 ans de prison ferme. Originaire de Yeumbeul, il a été déclaré coupable d’avoir enlevé et séquestré un Sénégalais.

Selon L’Observateur les faits ont eu lieu à Casablanca, en 2019.



Cheikh Tidiane Ndiaye voulait aider son ami Mbaye Lô à récupérer son argent qu’il avait prêté à Souleymane Tall. Ils avaient confisqué le téléphone et les clés de ce dernier pour l’obliger à s’acquitter de sa dette.



Souleymane Tall, qui s’est senti menacé, a porté plainte pour enlèvement et séquestration.



Mbaye Lô a fui pour se réfugier au Sénégal. Cheikh Tidiane Ndiaye, qui est resté au Maroc, a été arrêté puis envoyé en prison où il a fait 10 mois de détention préventive.



Malgré le retrait de la plainte de Souleymane Tall, la justice marocaine l’a condamné à 20 ans de prison.