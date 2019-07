Enlèvement et tentative de viol: le procès de Djibril D. a démarré, hier, en Allemagne

Les faits remontent à octobre 2018, le Sénégalais rencontre la jeune étudiante sur le parking d’un supermarché, non de son appartement, rappelle Vox Populi .



Il essaie de lancer la conversation avec la jeune étudiante qui ne lui accorde aucun intérêt. Djibril D., sort alors un objet pointu et le pose sur le dos de l’étudiante, lui intimant l’ordre de le suivre.



La jeune fille fille paniquée, croit que c’est un couteau et le suit. Une fois chez lui, Djibril D. la fait s’asseoir sur une chaise, commence à lui caresser les cuisses, la tête, et lui fait des attouchements sexuels. L’étudiante résiste, le Sénégalais la laisse finalement partir. La jeune fille file droit au poste de police le plus proche et dépose une plainte.



Devant la barre, toujours selon le journal, son avocat a soutenu que son client souffre d’une maladie mentale chronique. Il serait d’ailleurs actuellement en psychiatrie, remettant ainsi en cause sa culpabilité.



L’avocate de la partie civile a pour sa part, soutenu que sa cliente est gravement traumatisée par cette affaire et essaie de terminer ses études le mieux possible.