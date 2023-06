Enquête judiciaire et Mémorandum : Les instructions de Macky après les manifestations

«Le Président de la République a condamné fermement ces agressions caractérisées extrêmement graves contre l’Etat, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise», rapporte le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Pour Macky Sall, l’objectif était de «semer la terreur et de mettre à l’arrêt notre pays.»



Il a rappelé au Gouvernement l’impérative nécessité de protéger notre République et de préserver notre nation face à ce qu’il appelle des «attaques qui sont devenues récurrentes et multiformes visant la paralysie de notre économie, la mise à mal de l’image de marque de référence de notre pays».



Il a, à cet effet, ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements, rapporte toujours le communiqué du Conseil des ministres.



Le chef de l’Etat demande au Gouvernement de préparer un Mémorandum sur les décès, actes de vandalisme et défiance vis-à-vis de l’Etat, perpétrés à l’occasion de ces manifestations. Il a aussi invité le Gouvernement à faire un bilan exhaustif des pertes économiques et des dégâts matériels causés pour avoir une évaluation exacte des préjudices subis.



Macky Sall a aussi demandé au Gouvernement de «prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister les familles des victimes, ainsi que les personnes et les entités ayant subi des préjudices».























































igfm