Enseignement supérieur : les bacheliers de 2019 non orientés menacent d’observer une grève de la faim

Alors que les procédures d’orientation des nouveaux bacheliers ont démarré depuis le lundi 30 novembre dernier, ceux de l’année dernière attendent toujours leur orientation. Face à la presse avant-hier, ces bacheliers de 2019 ont déploré le non-respect des engagements du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

« Nous sommes des bacheliers mais si nous sommes dans cette situation très difficile, c’est à cause du ministre Cheikh Oumar Anne. Il avait dit que si un bachelier n’est pas orienté, il pouvait se rapprocher de ses services. Mais lorsque nous nous sommes rendus au niveau du ministère, on a dit qu’on ne peut nous orienter », a fait savoir le coordonnateur des bacheliers non orientés, Souleymane Diallo.



A bout de souffle, les bacheliers de 2019 non orientés menacent d’observer une grève de la faim. « Nous avons utilisé toutes les voies et recours qu’il fallait. Nous avons fait des marches, des sitin, des conférences de presse, entre autres, sans pour autant avoir gain de cause. Ce que nous réclamons, c’est notre droit. Si on ne nous oriente pas, nous allons observer une grève de la faim, c’est ça qui nous reste », a martelé le coordonnateur.



En effet, cette année, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a pris la décision d’orienter tous les bacheliers qui en feront la demande dans les universités publiques du pays.



Lors du vote du budget 2021 de son département le samedi 28 novembre dernier, à l’Assemblée nationale, Cheikh Oumar Anne avait démenti l’information selon laquelle près de 1 300 bacheliers de l’année 2019 n’ont pas été orientés dans les universités du pays. Il avait précisé que son ministère n’avait reçu que 13 réclamations qui sont toutes infondées.