Entraînement des Lions à New Jersey : Édouard Mendy seul absent

À l'issue des 15 premières minutes accordées à la presse, le gardien de but sénégalais ne s'est pas présenté. On ignore pour le moment les raisons de cette absence. Blessure ou simple repos? La réponse sera connue dans les prochaines heures.



En attendant la confirmation, son absence n'est pas un bon signe pour les Lions à quatre jours du match contre la Norvège, comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, dans le groupe I.



Le Sénégal vise une victoire face aux Norvégiens pour se relancer, tandis que ces derniers veulent gagner pour assurer une qualification pour le prochain tour.















































































Igfm